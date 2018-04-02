Премьер Белоруссии рассчитывает на развитие сотрудничества с Россией

Премьер-министр Белоруссии Андрей Кобяков направил председателю правительства России Дмитрию Медведеву телеграмму, в которой он поздравляет его с Днем единения народов Белоруссии и России. Об этом сказано на сайте правительства республики.

Кобяков отметил, что надеется на дальнейшее успешное сотрудничество двух стран и развитие их взаимоотношений в различных сферах. Также в телеграмме говорится, что на данный момент созданы необходимые условия для «повышения уровня интеграции путем проведения согласованной структурной политики, укрепления торгово-экономических, социальных и культурных связей».