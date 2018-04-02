МИД рекомендует россиянам избегать митинги активистов в Тель-Авиве

В Тель-Авиве митингуют левые и правые активисты из-за эскалации конфликта на границе сектора Газа.

Министерство иностранных дел РФ рекомендует россиянам, которые живут или отдыхают в Израиле, избегать места массового скопления людей и не участвовать в митингах.

В пятницу, 30 марта, израильские войска расстреляли участников многотысячного протеста. Погибли 15 палестинцев. В Иерусалиме заявили, что военные защищали государственные границы вдоль соприкосновения с сектором Газа.