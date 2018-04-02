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МЧС опровергло слухи об эвакуации в московском ТЦ «Гудзон»

МЧС опровергло слухи об эвакуации в московском ТЦ «Гудзон»

 Трое арестованных по делу о пожаре в «Зимней вишне» подали апелляции

Трое арестованных по делу о пожаре в «Зимней вишне» подали апелляции
Премьер Белоруссии рассчитывает на развитие сотрудничества с Россией

Премьер Белоруссии рассчитывает на развитие сотрудничества с Россией

 Лукашенко поздравил Путина с Днем единения народов РФ и Белоруссии

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10:49   2 Апреля 2018
Россия
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МИД рекомендует россиянам избегать митинги активистов в Тель-Авиве

МИД рекомендует россиянам избегать митинги активистов в Тель-Авиве

В Тель-Авиве митингуют левые и правые активисты из-за эскалации конфликта на границе сектора Газа.

Министерство иностранных дел РФ рекомендует россиянам, которые живут или отдыхают в Израиле, избегать места массового скопления людей и не участвовать в митингах. 

В пятницу, 30 марта, израильские войска расстреляли участников многотысячного протеста. Погибли 15 палестинцев. В Иерусалиме заявили, что военные защищали государственные границы вдоль соприкосновения с сектором Газа.

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Автор: Анатолий Кубарев
#митинг #мид россии #тель-авив #сектор газа
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