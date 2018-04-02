Американский журнал поместил на обложку портрет Трампа со свиным рылом

Новый номер издания New York Magazine выпустили с портретом американского президента Дональда Трампа на обложке.

Изображение показал журналист Яшар Али на своей странице в соцсети Twitter:

На картинке также присутствуют фразы «Не тайный сговор», «Не некомпетентность», «Не жестокость», а ниже крупным шрифтом написано: «Это все коррупция, глупец». Главный материал выпуска посвящен политике Трампа и имеет заголовок «501 день в болоте».

Ранее стало известно, что Трамп занял последнее место в ежегодном рейтинге президентов США, который был составлен на основе опроса политологов.

В декабре компания Gallup провела опрос, который показал, что Трамп занял втрое место в рейтинге восхищения граждан Америки.