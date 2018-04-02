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МЧС опровергло слухи об эвакуации в московском ТЦ «Гудзон»

МЧС опровергло слухи об эвакуации в московском ТЦ «Гудзон»

 Трое арестованных по делу о пожаре в «Зимней вишне» подали апелляции

Трое арестованных по делу о пожаре в «Зимней вишне» подали апелляции
Премьер Белоруссии рассчитывает на развитие сотрудничества с Россией

Премьер Белоруссии рассчитывает на развитие сотрудничества с Россией

 Лукашенко поздравил Путина с Днем единения народов РФ и Белоруссии

Лукашенко поздравил Путина с Днем единения народов РФ и Белоруссии
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10:30   2 Апреля 2018
Политика
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Путин поздравил Лукашенко с Днем единения народов России и Белоруссии

Путин поздравил Лукашенко с Днем единения народов России и Белоруссии

Президент РФ Владимир Путин поздравил белорусского коллегу Александра Лукашенко с Днем единения народов обеих держав.

В телеграмме российский лидер отметил, что граждане России и Белоруссии работают над строительством Союзного государства в течение более чем 20 лет. Результаты усилий становятся все ощутимее, подчеркнул Путин.

Президент РФ также указал на слаженность механизмов в области внешней и оборонной деятельности обеих стран. По словам Путина, торгово-экономические, гуманитарные и межрегиональные связи динамично развиваются. Стороны, работая вместе, создадут все условия для дальнейшего укрепления отношений.

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Автор: Павел Никифоров
#россия #путин #политика #белоруссия #лукашенко
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