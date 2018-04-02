Путин поздравил Лукашенко с Днем единения народов России и Белоруссии

Президент РФ Владимир Путин поздравил белорусского коллегу Александра Лукашенко с Днем единения народов обеих держав.

В телеграмме российский лидер отметил, что граждане России и Белоруссии работают над строительством Союзного государства в течение более чем 20 лет. Результаты усилий становятся все ощутимее, подчеркнул Путин.

Президент РФ также указал на слаженность механизмов в области внешней и оборонной деятельности обеих стран. По словам Путина, торгово-экономические, гуманитарные и межрегиональные связи динамично развиваются. Стороны, работая вместе, создадут все условия для дальнейшего укрепления отношений.