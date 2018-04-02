«Уральские авиалинии» возвращают деньги за рейсы в Таджикистан

Российская пассажирская авиакомпания «Уральские авиалинии» возвращает деньги за отмененные рейсы в Таджикистан.

Министерство транспорта РФ приостановило полеты таджикских авиакомпаний «СомонЭйр» и «Таджик Эйр» из десяти российских городов. Так авиационные власти РФ ответили на решение таджикской стороны приостановить полеты нескольких российских авиакомпаний.

Таджикистан обвинил РФ в попытках нарушения паритета полетов. С понедельника, 2 апреля, в Душанбе и Худжанд из регионов не летают — «Уральские авиалинии», UTair, «Сибирь», «Северный ветер» и «Глобус».