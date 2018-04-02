Депутаты обяжут размещать кинотеатры и детские комплексы на нижних этажах ТЦ

Депутаты планируют обязать владельцев торговых центров перенести кинотеатры и детские комплексы на нижние этажи зданий. По словам зампредседателя комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Анатолия Выборного, к такой реорганизации могут приступить уже в этом году.

Выборный отметил, что депутаты собираются рассмотреть возможность ужесточения уголовной ответственности за оказание услуг, не соответствующих требованиям безопасности.

Напомним, 25 марта в торговом комплексе в Кемерове произошел пожар. В результате погибли 64 человека, большинство из них — дети.