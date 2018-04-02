Путин поздравил журнал «За рулем» с 90-летним юбилеем

Глава РФ отметил вклад издания в повышение уровня культуры вождения и безопасности на дорогах.

Как говорится в телеграмме, обнародованной на сайте Кремля, у истоков журнала стояли выдающиеся представители отечественной журналистики и литературы, благодаря их таланту журнал сразу увлек читателей и сформировал свою аудиторию.

Президент отметил, что нынешние сотрудники журнала успешно продолжают традиции своих предшественников и повышают культуру вождения и безопасности на дорогах. В заключении Путин пожелал коллективу издания дальнейших успехов.

Первый номер этого ежемесячного журнала вышел в Москве в апреле 1928 года.