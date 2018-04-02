Минобороны РФ: Еще 100 жителей Восточной Гуты покинули район

По сообщению Министерства обороны России, район Восточной Гуты покинули еще 100 человек.

Вывод мирного населения был организован через гумкоридор в Эль-Вафидине. Гуманитарная операция осуществляется Центром по примирению враждующих сторон в Сирии.

Войска САР в феврале текущего года инициировали операцию по зачистке пригорода от боевиков. В этом же месяце Совбез ООН принял резолюцию с призывом о прекращении боевых действий. По инициативе Москвы с 27 февраля в районе введены гуманитарные паузы с 09:00 до 14:00 (с 10:00 до 15:00 по московскому времени).