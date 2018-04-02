Цивилев пообещал встретиться со всеми пострадавшими при пожаре в ТЦ

Временно исполняющий обязанности губернатора Кемеровской области Сергей Цивилев пообещал продолжить встречи с пострадавшими во время пожара в кемеровском торговом центре. Он также пообещал предоставить им всю необходимую помощь.

Отмечается, что власти региона должны выплатить за каждого погибшего пять миллионов рублей его родственникам. По словам Цивилева, программа помощи рассчитана на несколько лет. Особое внимание будет уделено детям, которые потеряли родителей в пожаре.