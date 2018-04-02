Строители протестировали освещение автодороги на Крымском мосту
Инфоцентр «Крымский мост» сообщает, что результаты замеров подтвердили соответствие проектным расчетам.
Строители протестировали освещение автодороги на Крымском мосту. Включили свет на четырех пролетах и 20 мачтах освещения. Согласно проекту, освещенность трассы должна быть не ниже 20 люкс. Светильники защитили от воздействия морского климата. Крымский мост осветят натриевые лампы высокого давления.
У меня выходные проходят вместе с гидроизоляцией, а у вас с кем? #стройкавека #ждеммост pic.twitter.com/UXRHVPOTbm— Крымский мост (@Krymsky_bridge) March 31, 2018