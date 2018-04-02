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 Российское будущее Мадагаскара. Не колония, но стратегический партнер

Российское будущее Мадагаскара. Не колония, но стратегический партнер
МЧС опровергло слухи об эвакуации в московском ТЦ «Гудзон»

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 Трое арестованных по делу о пожаре в «Зимней вишне» подали апелляции

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 Российское будущее Мадагаскара. Не колония, но стратегический партнер

Российское будущее Мадагаскара. Не колония, но стратегический партнер
10:36   2 Апреля 2018
Весь мир
56

Российское будущее Мадагаскара. Не колония, но стратегический партнер

Российское будущее Мадагаскара. Не колония, но стратегический партнер

Геологи видят Мадагаскар в списке крупнейших экспортеров нефти в будущем, что грозит острову либо гражданской войной, либо американской интервенцией.

Однако недавние контакты мадагаскарского президента Эри Радзаунаримампианины с замминистра иностранных дел России Михаилом Богдановым исключают подобное будущее. Россия заинтересована в сотрудничестве с африканским островом, ведь в стране давно идут разговоры о присутствии на территориях с мягким климатом, незамерзающими портами и дружелюбным населением. А наличие на Мадагаскаре залежей нефти является своего рода бонусом.

Портал «Журналистская правда» порассуждал о характере будущих взаимоотношений между государствами. Журналисты издания убеждены, что остров — наиболее привлекательный и перспективный партнер России в африканском регионе. Богатый полезными ископаемыми, с выгодным географическим положением, но бедным уровнем экономики Мадагаскар способен обеспечить Москву желанными ею ресурсами. В обмен на это Россия поддержит островитян в экономических вопросах, а также поможет со строительством нефтяного трубопровода.

Такое сотрудничество является удачной заменой колонизации, которая являлась ранее наиболее популярным путем государственного присутствия в привлекательном регионе. Пример Великобритании, Франции, Голландии и других крупных колониальных государств показал, что захват территорий всегда приводит к борьбе. В случае же партнерства России и Мадагаскара обе страны получают свою выгоду, а островитяне могут не бояться американской интервенции.

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Автор: Юлия Халус
#россия #политика #нефть #африка #новости #мадагаскар
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