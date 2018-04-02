ВЦИОМ: 87 процентов россиян ожидают положительных перемен после выборов президента

Согласно опросу, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения, 45% россиян ожидают изменений в России в течение года после выборов президента РФ.

При этом 87% из них полагают, что изменения будут положительными. Опрошенные пенсионного возраста (51%) и жители сельской местности (50%) говорят о переменах в лучшую сторону чаще, чем люди молодого возраста (39%).

Глава практики политического анализа и консультирования ВЦИОМ Михаил Мамонов отметил, что предвыборная кампания общероссийского характера ведет к усилению оптимистических настроений в обществе. Главная причина кроется в уверенности россиян в программах кандидатов.

Опрос проводился 17 и 19 марта текущего года. Участие в исследовании приняли две тысячи человек.