Президент Латвии подписал указ о переводе русских школ на латышский язык

Латвийский лидер Раймондс Вейонис подписал реформу о переводе школ, обучающих на русском языке, на латышский. Об этом сообщила пресс-служба президента Латвии.

По мнению главы государства, такой переход обеспечит равные возможности для молодежи Латвии получить качественное образование. Это создаст более сильное государство, подчеркнул Вейонис.

Школьники по-прежнему смогут обучаться предметам, связанным с нацменьшинствами. Реализация реформы начнется постепенно с 1 сентября 2018 года.