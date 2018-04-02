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Минобороны получит восемь новых самолетов Ил-76МД-90А

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9:25   2 Апреля 2018
Россия
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Минобороны получит восемь новых самолетов Ил-76МД-90А

Минобороны получит восемь новых самолетов Ил-76МД-90А

В распоряжение российского военного ведомства в течение двух лет поступит восемь новых военно-транспортных самолетов Ил-76МД-90А с увеличенной дальностью полета. В 2018 году Минобороны получит три самолета, а в 2019 — еще пять.

По словам генерального директора авиационного комплекса «Ильюшин» Алексея Рогозина, самолет Ил-76МД-90А фактически изготавливают с нуля. У него новые малошумные двигатели и новейшее цифровое пилотажно-навигационное оборудование.

Планируется, что после модернизации процесса производства в год будет изготавливаться до 18 таких самолетов. 

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Автор: Виктория Разумовская
#россия #авиация #армия и опк
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