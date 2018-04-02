Минобороны получит восемь новых самолетов Ил-76МД-90А

В распоряжение российского военного ведомства в течение двух лет поступит восемь новых военно-транспортных самолетов Ил-76МД-90А с увеличенной дальностью полета. В 2018 году Минобороны получит три самолета, а в 2019 — еще пять.

По словам генерального директора авиационного комплекса «Ильюшин» Алексея Рогозина, самолет Ил-76МД-90А фактически изготавливают с нуля. У него новые малошумные двигатели и новейшее цифровое пилотажно-навигационное оборудование.

Планируется, что после модернизации процесса производства в год будет изготавливаться до 18 таких самолетов.