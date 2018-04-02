Лукашенко поздравил Путина с Днем единения народов РФ и Белоруссии

На данный момент Союзное государство является примером успешной интеграции для всей Евразии, заметил белорусский президент Александр Лукашенко.

Слова лидера передала в понедельник его пресс-служба.

Лукашенко заметил, что за годы совместного строительства Москве и Минску удалось достичь значительных результатов. Тем не менее современные реалии ставят перед государствами новые масштабные проекты.

Президент Белоруссии выразил надежду, что страны продолжат плодотворную работу во имя процветания.

Кроме российского лидера, Лукашенко также поздравил с праздником председателя Совета министров Союзного государства, премьер-министра России Дмитрий Медведева, председателя Совета Федерации Валентину Матвиенко, спикера Госдумы Вячеслава Володина, госсекретаря Союзного государства Григория Рапоту, патриарха Московского и всея Руси Кирилла и лидера КПРФ Геннадия Зюганова.