Обновленный сайт Госдумы заработает в понедельник

В понедельник, 2 апреля, заработает обновленная версия сайта Государственной думы РФ.

Пресс-служба нижней палаты ведомства сообщила, что тестирование новой версии продлится несколько месяцев. Председатель Госдумы Вячеслав Володин поручил создать рабочую группу по улучшению сайта парламента в феврале текущего года. По словам председателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Леонида Левина, текущая версия сайта нацелена на сокращение дистанции между избирателями и членами Госдумы.

Позднее планируется приведение всех государственных порталов к единому дизайну. До июля 2018 года намечен старт версии сайта на английском языке. Также изменится принцип подачи новостей