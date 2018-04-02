Япония увеличила закупку нефти из РФ в феврале

Япония в два раза увеличила закупку нефти из России за февраль по сравнению с предыдущим месяцем, сообщает японское министерство экономики, торговли и промышленности.

Однако в феврале 2017 года спрос на нефть из РФ у японской стороны был еще выше.

Увеличились закупки нефти марок Sokol (до 223 тысяч килолитров), ESPO (355 тысяч килолитров) и Sakhalin (379 тысяч килолитров).

В свою очередь, недавно Минэкономразвития России сообщил, что пошлина на экспорт нефти из РФ снизили до 111,4 доллара за тонну.

По данным аналитиков из Morgan Stanley, на Россию, которая экспортирует 4,7 миллиона баррелей нефти в сутки, приходится 13 процентов мировой добычи нефти. По экспорту «черного золота» она вторая в мире.