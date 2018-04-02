Директор Росгвардии попросил привлечь к уголовной ответственности своих сотрудников, которые должны были держать под контролем охрану кемеровского ТЦ «Зимняя вишня». Об этом сообщает газета «Коммерсант».

Сообщается, что в ходе служебной проверки, которую проводил после пожара в «Зимней вишне» центральный аппарат Росгвардии, были выявлены признаки преступления в действиях работников Центра лицензионно-разрешительной работы и госконтроля (ЦЛРРиГК), которые допустили к работе в ТЦ неподготовленных охранников.

Напомним, пожар в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня» произошел в 25 марта. По последним данным, погибли 64 человека, большинство из них дети.