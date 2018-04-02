Единый центр борьбы с киберпреступностью открыли 2 апреля в Токио

Центр борьбы с кибернарушениями начал функционировать в Токио. Там уже работают 500 следователей и аналитиков. Их действия курирует Токийское полицейское управление.

Он соберет все ранее разбросанные силы для борьбы с преступниками в киберпространстве в одном месте. Это облегчит задачу, так как раньше действия правоохранителей в этой сфере были нескоординированы, сообщает Kyodo.

Рост нарушений в виртуальной сфере заметно вырос. За прошлый год зафиксировали свыше трех миллионов похищений компьютерной информации или только попыток на это. Они касаются не только каких-либо организаций, но и обычных граждан. Особое внимание преступников привлекают личные данные банковских карт.