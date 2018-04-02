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Лукашенко поздравил Путина с Днем единения народов РФ и Белоруссии

Лукашенко поздравил Путина с Днем единения народов РФ и Белоруссии

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8:37   2 Апреля 2018
Россия
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Правительство выделило 2,5 млрд рублей на монтаж временных объектов к ЧМ-2018‍

Правительство выделило 2,5 млрд рублей на монтаж временных объектов к ЧМ-2018‍

Порядка 2,5 миллиарда рублей правительство выделит на монтаж временных объектов инфраструктуры регионам, в которых пройдут матчи чемпионата мира по футболу. Об этом сообщается на сайте правительства. 

Средства направят на поставку, монтаж и демонтаж временных сооружений, которые необходимы для проведения чемпионата. Документ был одобрен 29 марта.

Напомним, чемпионат мира по футболу впервые пройдет в России с 14 июня по 15 июля. Матчи будут идти на 12 стадионах в 11 городах России. 

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Автор: Виктория Разумовская
#россия #чм-2018 #общество
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