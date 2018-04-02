Правительство выделило 2,5 млрд рублей на монтаж временных объектов к ЧМ-2018‍

Порядка 2,5 миллиарда рублей правительство выделит на монтаж временных объектов инфраструктуры регионам, в которых пройдут матчи чемпионата мира по футболу. Об этом сообщается на сайте правительства.

Средства направят на поставку, монтаж и демонтаж временных сооружений, которые необходимы для проведения чемпионата. Документ был одобрен 29 марта.

Напомним, чемпионат мира по футболу впервые пройдет в России с 14 июня по 15 июля. Матчи будут идти на 12 стадионах в 11 городах России.