Медведев подписал план развития производства минеральных удобрений

Председатель российского правительства Дмитрий Медведев утвердил план развития производства минеральных удобрений, сообщается на сайте кабинета министров.

План мероприятий рассчитан до 2025 года. Благодаря ему показатели производства минеральных удобрений должны стать лучше. Правительство хочет стимулировать инвестиционную деятельность производителей этого ресурса. Станут оказывать активную государственную поддержку экспорта российских удобрений с минералами.

Также начнут стимулировать применение удобрений в растениеводстве, потому что они содержат необходимые минеральные соли. В почве обычно находятся все нужные растениям питательные элементы. Однако зачастую отдельных элементов недостаточно для удовлетворительного роста растений.

Производство такого вида удобрений является одной из главных подотраслей химпромышленности. По этой причине ей уделяют много внимания.