Мы в соц.сетях:
Минобороны получит восемь новых самолетов Ил-76МД-90А

Минобороны получит восемь новых самолетов Ил-76МД-90А

 Обновленный сайт Госдумы заработает в понедельник

Обновленный сайт Госдумы заработает в понедельник
Лукашенко поздравил Путина с Днем единения народов РФ и Белоруссии

Лукашенко поздравил Путина с Днем единения народов РФ и Белоруссии

 ВСУ два раза нарушили перемирие за сутки — ЛНР

ВСУ два раза нарушили перемирие за сутки — ЛНР
Президент Латвии подписал указ о переводе русских школ на латышский язык

Президент Латвии подписал указ о переводе русских школ на латышский язык

 Япония увеличила закупку нефти из РФ в феврале

Япония увеличила закупку нефти из РФ в феврале
Минобороны получит восемь новых самолетов Ил-76МД-90А

Минобороны получит восемь новых самолетов Ил-76МД-90А

 Обновленный сайт Госдумы заработает в понедельник

Обновленный сайт Госдумы заработает в понедельник
Лукашенко поздравил Путина с Днем единения народов РФ и Белоруссии

Лукашенко поздравил Путина с Днем единения народов РФ и Белоруссии

 ВСУ два раза нарушили перемирие за сутки — ЛНР

ВСУ два раза нарушили перемирие за сутки — ЛНР
Президент Латвии подписал указ о переводе русских школ на латышский язык

Президент Латвии подписал указ о переводе русских школ на латышский язык

 Япония увеличила закупку нефти из РФ в феврале

Япония увеличила закупку нефти из РФ в феврале
8:37   2 Апреля 2018
Россия
33

Медведев подписал план развития производства минеральных удобрений

Медведев подписал план развития производства минеральных удобрений

Председатель российского правительства Дмитрий Медведев утвердил план развития производства минеральных удобрений, сообщается на сайте кабинета министров.

План мероприятий рассчитан до 2025 года. Благодаря ему показатели производства минеральных удобрений должны стать лучше. Правительство хочет стимулировать инвестиционную деятельность производителей этого ресурса. Станут оказывать активную государственную поддержку экспорта российских удобрений с минералами.

Также начнут стимулировать применение удобрений в растениеводстве, потому что они содержат необходимые минеральные соли. В почве обычно находятся все нужные растениям питательные элементы. Однако зачастую отдельных элементов недостаточно для удовлетворительного роста растений.

Производство такого вида удобрений является одной из главных подотраслей химпромышленности. По этой причине ей уделяют много внимания.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Анастасия Аои
#россия #медведев #кабинет министров #минеральные удобрения #растениеводство
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Выбор редакции
Кто такой врио губернатора Кемеровской области Сергей Цивилев Россия
Кто такой врио губернатора Кемеровской области Сергей Цивилев
Президент Российской Федерации Владимир Путин 1 апреля подписал прошение об отставке губернатора Кемеровской области Амана Тулеева.
10:36   1 Апреля 2018
1725
Народ против Евгения Вольнова. Эксперт оценил шансы на блокировку канала пранкера Россия

Народ против Евгения Вольнова. Эксперт оценил шансы на блокировку канала пранкера

19:40   30 Марта 2018
253
Ниточки тянутся к США. Франция поддержит курдских террористов вопреки позиции Турции Весь мир

Ниточки тянутся к США. Франция поддержит курдских террористов вопреки позиции Турции

18:21   30 Марта 2018
253
Страсти по-украински. Один агент «Вашингтона» вонзил нож в спину другого агента «Вашингтона» Ближнее зарубежье

Страсти по-украински. Один агент «Вашингтона» вонзил нож в спину другого агента «Вашингтона»

18:03   30 Марта 2018
8627
Новости smi2.ru
Кто такой врио губернатора Кемеровской области Сергей Цивилев

Кто такой врио губернатора Кемеровской области Сергей Цивилев

 Бабиков победил в гонке преследования на чемпионате России по биатлону

Бабиков победил в гонке преследования на чемпионате России по биатлону

 МИД Германии счел «сигналом единства» высылку российских дипломатов из стран ЕС

МИД Германии счел «сигналом единства» высылку российских дипломатов из стран ЕС

 Бельгийский эксперт назвал бездоказательными обвинения в адрес РФ по «делу Скрипаля»

Бельгийский эксперт назвал бездоказательными обвинения в адрес РФ по «делу Скрипаля»