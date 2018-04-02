Неизвестный выиграл 521 миллион долларов по билету с заправки «Лукойл»
Неизвестный выиграл 521 миллион долларов в лотерею Mega Millions в Соединенных Штатах. Билет он приобрел на заправке «Лукойл», сообщил канал Fox News.
Заправочная станция находилась неподалеку от города Ривердейл в графстве Моррис.
Выигравший еще не предъявил свои права на разыгранную денежную сумму. Такое иногда случается, ведь о выигрыше не всегда узнают сразу. Сообщается, что счастливчик угадал все выигрышные номера и дополнительный Mega Ball.
Накануне Джекпот лотереи Powerball на 456 миллионов долларов разыграли в Соединенных Штатах. Ему предоставили возможность забрать все выигранные денежные средства или получать их постепенно 30 лет.