Неизвестный выиграл 521 миллион долларов по билету с заправки «Лукойл»

Неизвестный выиграл 521 миллион долларов в лотерею Mega Millions в Соединенных Штатах. Билет он приобрел на заправке «Лукойл», сообщил канал Fox News.

Заправочная станция находилась неподалеку от города Ривердейл в графстве Моррис.

Выигравший еще не предъявил свои права на разыгранную денежную сумму. Такое иногда случается, ведь о выигрыше не всегда узнают сразу. Сообщается, что счастливчик угадал все выигрышные номера и дополнительный Mega Ball.

Накануне Джекпот лотереи Powerball на 456 миллионов долларов разыграли в Соединенных Штатах. Ему предоставили возможность забрать все выигранные денежные средства или получать их постепенно 30 лет.