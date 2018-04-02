За прошедшие сутки вооруженные силы Украины обстреляли территорию самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР), дважды нарушив перемирие. Об этом сообщили в пресс-службе Народной милиции ЛНР. Силовики обстреляли район населенного пункта Нижнее Лозовое.

Напомним, 30 марта в Донбассе начало действовать «пасхальное» перемирие. Однако стороны уже обвинили друг друга в нарушении режима прекращения огня. В частности, украинские силовики заявили, что ополченцы 38 раз открывали огонь.