В Петербурге умер правнук российского композитора Римского-Корсакова

Ученый физик-ядерщик Александр Римский-Корсаков, правнук композитора Николая Римского-Корсакова, скончался в пятницу. Об этом сообщается на официальной странице в соцсети «ВКонтакте» музея-квартиры композитора в Санкт-Петербурге.

Как отмечается, жизнь правнука композитора была связана с Радиевым институтом им. В. Г. Хлопина - многолетний путь от младшего научного сотрудника до генерального директора. Ученый скончался в минувшую пятницу, 30 марта.

Александр Римский-Корсаков родился в 1936 году. При жизни участвовал обследовании станции после Чернобыльской аварии, увлекался астрономией и живописью, а также имел статус уважаемого ученого.