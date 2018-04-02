Управляющая кемеровским ТЦ Надежда Судденок обжаловала арест

Управляющая сгоревшим торговым центром Надежда Судденок обжаловала арест, сообщает Заводской суд Кемерово.

По данным РИА «Новости», из всех фигурантов дела о пожаре документы на обжалование поступили только от Судденок.

Накануне врио главы Кемеровской области Сергей Цивилев объявил, что виновные в пожаре понесут строжайшее наказание.

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил проанализировать и проверить все поступившие от родных и близких погибших данные.

25 марта случился пожар в кемеровском ТЦ. Это происшествие – трагедия для всей России. Сильное задымление, неустойчивые конструкции и завалы мешали ходу спасательной операции. По последним данным, погибли 64 человека. Около двух третей погибших – дети.