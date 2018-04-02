Генконсульство США в Петербурге по SMS сообщило об отмене записей

Записанные на подачу документов в американское генконсульство в Санкт-Петербурге соискатели въездных виз получили уведомление об отмене записи. Об этом сообщает РИА «Новости».

SMS-сообщения об отмене получили те люди, которые рассчитывали получить туристическую или деловую визу в упрощенном порядке.

МИД РФ накануне принял зеркальные меры о закрытии Генконсульства США в Петербурге в ответ на прекращение работы по решению американской стороны российского генконсульства в Сиэтле