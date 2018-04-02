Англоговорящие сотрудники появятся в метро Москвы к ЧМ-2018

Кассы московского метро, где работают англоговорящие сотрудники, отметят яркими наклейками «We speak English!» к чемпионату мира по футболу.

Глава московского департамента транспорта Максим Ликсутов заявил, что наклейки начнут размещать уже в этом месяце, сообщает РИА «Новости». Такая мера принята для того, чтобы обеспечить более комфортные условия гостям столицы.

В скором времени около 150 наклеек появится в 76 станциях метро, пользующихся повышенным спросом у гостей Москвы. К чемпионату число кассиров, имеющих знание английского языка, увеличат на 60 человек.

Также на сайте кабинета министров разместили информацию о том, что российское правительство выделило денежные средства на временные инфраструктурные объекты в 10 регионах, где пройдут футбольные матчи.