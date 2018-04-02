В столичном парке «Зарядье» появится «Ледяная пещера»

Гости московского парка «Зарядье» смогут посетить павильон «Ледяная пещера» в ближайшее время. Об этом сообщает мэр столицы Сергей Собянин в Twitter.

Собянин сравнил «Ледяную пещеру» с «гигантским термосом-холодильником». По его словам, благодаря новым технологиям в этом помещении будет сохраняться температура в районе минус пяти градусов.

Московский градоначальник также отметил, что неподалеку будет располагаться кафе с функцией интерактивного заказа.