Россиянки, задержанные в Таиланде за сбор кораллов, выплатили штраф

Двух туристок из России больше месяца назад задержали на Пхукете за нарушение закона о защите морских ресурсов. Суд обязал их выплатить штраф. После этого они вернулись в РФ.

Заведующий консульским отделом посольства РФ в Бангкоке Владимир Соснов рассказал об этом. Заседание прошло порядка 14 дней назад. Девушкам присудили штраф. После его выплаты их отпустили домой. Какую именно денежную сумму они выплатили – неизвестно, сообщает ТАСС.

На время разбирательства они находились в Таиланде. Больше месяца они не могли вернуться в Россию. Виной тому послужил сбор морских кораллов. Наносить вред морским кораллам в Таиланде строго запрещено. Нарушительниц выпустили под залог. Суд они ждали на свободе.