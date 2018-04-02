Обнаружили семь пожаров в лесах ДФО за сутки

Семь пожаров обнаружили в лесах Дальнего Востока за прошедшие сутки, сообщил департамент лесного хозяйства по ДФО.

Учитывая названные семь новых возгораний, за прошедший день в целом действовало 25 пожаров на участках лесной зоны. К территории, на которой произошли возгорания, добавилось еще 1047 гектаров. Большая часть приходится на Приморье (фактически вся).

С начала пожароопасного периода на Дальнем Востоке зафиксировали 80 пожаров в лесной зоне. Общая площадь – 7253 гектара.

В марте этого года пламя распространилось на площади в 1,5 гектара в Лазовском заповеднике имени Л.Г. Капланова в Приморском крае. Его тушили восемь специалистов, две единицы наземной техники.