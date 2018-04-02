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 В Мариуполе при столкновений с болельщиками пострадали девять полицейских

В Мариуполе при столкновений с болельщиками пострадали девять полицейских
В Совфеде прокомментировали слова Порошенко о перемирии в Донбассе

В Совфеде прокомментировали слова Порошенко о перемирии в Донбассе

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7:02   2 Апреля 2018
Весь мир
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В Совфеде прокомментировали слова Порошенко о перемирии в Донбассе

В Совфеде прокомментировали слова Порошенко о перемирии в Донбассе

Сенатор Алексей Пушков прокомментировал слова украинского президента Петра Порошенко о перемирии в Донбассе. Об этом он написал на своей странице в Twitter.

Ранее в воскресенье Порошенко заявил, что ему вместе с главами Франции и Германии удалось «дожать» российского лидера Владимира Путина по вопросу «пасхального» перемирия. По его словам, перемирие является условием введения миротворческой миссии в Донбассе..

Пушков на своей странице в Twitter отметил, что обсуждать ввод миротворцев в Донбасс нужно не с канцлером Германии Ангелой Меркель или спецпредставителем США по Украине Крутом Волкером, а с Донецком и Луганском. Сенатор отметил, что без их согласия миротворцев там не будут. Он подчеркнул, что ни Волкер, ни Меркель не помогут Порошенко в данном вопросе.

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Автор: Олег Королев
#порошенко #пушков #пасхальное перемирие
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