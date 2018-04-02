SpaceX отправит научные приборы на МКС

Старт ракеты-носителя Falcon 9 с грузовым кораблем Dragon запланирован на 2 апреля на 23:30 по московскому времени с мыса Канаверал (штат Флорида).

2,63 тонны полезной нагрузки, включая приборы для выявления патогенных организмов и оборудование для изучения бурь на Земле, доставят на борт МКС силами американской компании SpaceX. Сообщение об этом поступило в воскресенье, 1 апреля, от NASA.

В сообщении сказано, что рассчетное время выхода на заданную орбиту составляет десять минут, после чего корабль развернет панели солнечных батарей и начнет двигаться к точке встречи с Международной Космической Станцией. Она намечена на 4 апреля.

Стыковку осуществит астронавт Японского агенства аэрокосмических исследований Норисигэ Канаи, в то время как страховать операцию станет американец Скотт Тингл. При помощи роботизированного манипулятора Canadarm2 они проведут захват Dragon и подведут его к шлюзовому люку модуля Harmony. В настоящее время, кроме Канаи и Тингла, вахту на МКС несут россияне Олег Артемьев и Антон Шкаплеров, а также американцы Эндрю Фойстел и Ричард Арнольд.

Среди груза также находится питьевая вода, продовольствие и материалы для научных экспериментов. Сюда входят и приборы для изучения экстремальных явлений в земной атмосфере, влияния невесомости на изделия с высокими эксплуатационными свойствами, оборудование для выращивания на станции пригодных для питания культур растений.

Кроме того, Dragon доставит на МКС и приборы для экспериментов, направленных на изучения воздействия космического пространства на материалы, оболочки и компоненты. Также планируется испытать экспериментальный пластырь с антибиотиком для ран.

Последний на данный момент рейс к МКС SpaceX осуществила в середине января. Это была 13-я по счету миссия по доставке оборудования, припасов и материалов на космическую станцию при помощи корабля Dragon, завершившаяся успехом.

Обратно на землю космический грузовик доставил материалы экспериментов на борту МКС, в числе которых образцы изготовленного в условия невесомости оптического волокна, разработки компании Made in Space. Помимо этого на Землю доставили растения и мышей, над которыми на борту МКС проводились опыты.