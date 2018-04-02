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В Киеве снова взорвался автомобиль

В Киеве снова взорвался автомобиль

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6:28   2 Апреля 2018
Ближнее зарубежье
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В Киеве снова взорвался автомобиль

В Киеве снова взорвался автомобиль

В столице Украины взорвался автомобиль. Об этом сообщают местные СМИ.

Как отмечается, инцидент произошел в 00:50 на улице Ахматовой. Взорвался автомобиль Volkswagen.

На месте происшествия работают сотрудники украинской службы спасения ГосЧС и полицейские. Выясняются причины инцидента.

В минувшую пятницу на улице Якуба Коласа в Киеве около 5 часов утра взорвался внедорожник. Водитель был госпитализирован с ранением ног.

В Запорожье 23 марта неизвестные злоумышленники бросили осколочную гранату под припаркованный Mitsubishi Lancer. В результате взрыва никто не пострадал.

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Автор: Олег Королев
#украина #киев #взрыв автомобиля
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