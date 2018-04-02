Кандидат от правящей партии лидирует на выборах президента Коста-Рики

Карлос Альварадо лидирует по предварительным данным второго тура выборов президента Коста-Рики.

Второй тур прошел 1 апреля. Обработали 90,6 процентов бюллетеней. У Карлоса Альварадо большинство – 60,6 процентов голосов. Он находился на посту местного министра труда, но подал в отставку для вступления в предвыборную кампанию.

Карлоса Альварадо считает, что, если в политическом классе появится больше молодых людей, это положительно скажется на его работе.

Его соперник – представитель «Национального возрождения», член консервативного и христианского крыла Фабрисио Альварадо Муньос.

Новый президент приступит к своим обязанностям 8 мая. Выбирают главу на четырехлетний срок.