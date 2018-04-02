Мы в соц.сетях:
Торговый порт Владивостока достиг рекордного показателя грузооборота

Торговый порт Владивостока достиг рекордного показателя грузооборота

 В Госдуме предлагают блокировать доступ к информации, порочащей честь

В Госдуме предлагают блокировать доступ к информации, порочащей честь
В Киеве снова взорвался автомобиль

В Киеве снова взорвался автомобиль

 В Мариуполе при столкновений с болельщиками пострадали девять полицейских

В Мариуполе при столкновений с болельщиками пострадали девять полицейских
Кандидат от правящей партии лидирует на выборах президента Коста-Рики

Кандидат от правящей партии лидирует на выборах президента Коста-Рики

 Биофармацевтическая компания AstraZeneca хочет поучаствовать в ПМЭФ-2018

Биофармацевтическая компания AstraZeneca хочет поучаствовать в ПМЭФ-2018
Торговый порт Владивостока достиг рекордного показателя грузооборота

Торговый порт Владивостока достиг рекордного показателя грузооборота

 В Госдуме предлагают блокировать доступ к информации, порочащей честь

В Госдуме предлагают блокировать доступ к информации, порочащей честь
В Киеве снова взорвался автомобиль

В Киеве снова взорвался автомобиль

 В Мариуполе при столкновений с болельщиками пострадали девять полицейских

В Мариуполе при столкновений с болельщиками пострадали девять полицейских
Кандидат от правящей партии лидирует на выборах президента Коста-Рики

Кандидат от правящей партии лидирует на выборах президента Коста-Рики

 Биофармацевтическая компания AstraZeneca хочет поучаствовать в ПМЭФ-2018

Биофармацевтическая компания AstraZeneca хочет поучаствовать в ПМЭФ-2018
6:16   2 Апреля 2018
Весь мир
43

Кандидат от правящей партии лидирует на выборах президента Коста-Рики

Кандидат от правящей партии лидирует на выборах президента Коста-Рики

Карлос Альварадо лидирует по предварительным данным второго тура выборов президента Коста-Рики.

Второй тур прошел 1 апреля. Обработали 90,6 процентов бюллетеней. У Карлоса Альварадо большинство – 60,6 процентов голосов. Он находился на посту местного министра труда, но подал в отставку для вступления в предвыборную кампанию.

Карлоса Альварадо считает, что, если в политическом классе появится больше молодых людей, это положительно скажется на его работе. 

Его соперник – представитель «Национального возрождения», член консервативного и христианского крыла Фабрисио Альварадо Муньос.

Новый президент приступит к своим обязанностям 8 мая. Выбирают главу на четырехлетний срок.  

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Анастасия Аои
#выборы #президент #коста-рика #карлос альварадо #фабрисио альварадо
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Выбор редакции
Кто такой врио губернатора Кемеровской области Сергей Цивилев Россия
Кто такой врио губернатора Кемеровской области Сергей Цивилев
Президент Российской Федерации Владимир Путин 1 апреля подписал прошение об отставке губернатора Кемеровской области Амана Тулеева.
10:36   1 Апреля 2018
1595
Народ против Евгения Вольнова. Эксперт оценил шансы на блокировку канала пранкера Россия

Народ против Евгения Вольнова. Эксперт оценил шансы на блокировку канала пранкера

19:40   30 Марта 2018
246
Ниточки тянутся к США. Франция поддержит курдских террористов вопреки позиции Турции Весь мир

Ниточки тянутся к США. Франция поддержит курдских террористов вопреки позиции Турции

18:21   30 Марта 2018
248
Страсти по-украински. Один агент «Вашингтона» вонзил нож в спину другого агента «Вашингтона» Ближнее зарубежье

Страсти по-украински. Один агент «Вашингтона» вонзил нож в спину другого агента «Вашингтона»

18:03   30 Марта 2018
8489
Новости smi2.ru
Кто такой врио губернатора Кемеровской области Сергей Цивилев

Кто такой врио губернатора Кемеровской области Сергей Цивилев

 Бабиков победил в гонке преследования на чемпионате России по биатлону

Бабиков победил в гонке преследования на чемпионате России по биатлону

 МИД Германии счел «сигналом единства» высылку российских дипломатов из стран ЕС

МИД Германии счел «сигналом единства» высылку российских дипломатов из стран ЕС

 Бельгийский эксперт назвал бездоказательными обвинения в адрес РФ по «делу Скрипаля»

Бельгийский эксперт назвал бездоказательными обвинения в адрес РФ по «делу Скрипаля»