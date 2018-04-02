Торговый порт Владивостока достиг рекордного показателя грузооборота

Морской торговый порт Владивостока (ВМТП) в первом квартале текущего года увеличил на половину грузооборот. Об этом сообщает пресс-служба порта.

Как отмечается, за данный период грузооборот порта достиг исторического максимума – 2,4 миллиона тонн грузов различной номенклатуры. Объем контейнеров в первом квартале вырос на 17 процентов по сравнению с аналогичным периодом 2017 года и составил 11 тысяч TEU.

Генеральный директор ВМТП Заирбек Юсупов прогнозирует, что по итогам текущего года порт может выйти на новый исторический рекорд.