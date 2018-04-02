Биофармацевтическая компания AstraZeneca хочет поучаствовать в ПМЭФ-2018

Шведско-британская биофармацевтическая компания AstraZeneca хочет поучаствовать в XXII Петербургском международном экономическом форуме.

The Times сообщила, что компания планирует участвовать, но еще прорабатывает детали.

AstraZeneca – десятая по объему продаж рецептурных препаратов компания в мире по состоянию на 2014 год. Присутствует на рынке РФ уже 25 лет. Три года владеет заводом в Калужской области.

По данным издания, ответ на вопрос примет ли участие в форуме не дала компания из Британии и Нидерландов - Unilever. Вероятно, что причиной этому послужило то, что отношения между британской и российской стороной значительно обострились.

31 марта посольство РФ в Лондоне предупредило о вероятном росте антироссийских настроений и действий в Британии. В заявлении посольства говорилось, что россиянам следует обдумать необходимость поездок в это государство в свете последних событий.