В МИД Австралии подтвердили, что два российских дипломата покинули страну

Двое российских дипломатов покинули Австралию. Об этом этом заявила глава австралийского МИД Джули Бишоп.

В поступившем в распоряжение телеканала SBS говорится, что сотрудники посольства РФ, которым была дана неделя на выезд из страны, уложились в сроки. Бишоп подчеркнула, что россияне уже покинули Австралию.

Представитель посольства РФ в Австралии отказался давать телеканалу комментарии по данному вопросу.

Ранее Австралия решила выслать двух российских дипломатов в связи с «делом Скрипаля». В МИД РФ заявили, что Москва ответит зеркально тем странам, которые выслали российских дипломатов.