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В Госдуме предлагают блокировать доступ к информации, порочащей честь
В Киеве снова взорвался автомобиль

В Киеве снова взорвался автомобиль

 В Мариуполе при столкновений с болельщиками пострадали девять полицейских

В Мариуполе при столкновений с болельщиками пострадали девять полицейских
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5:32   2 Апреля 2018
Весь мир
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Китай призвал США нормализовать двустороннюю торговлю

Китай призвал США нормализовать двустороннюю торговлю

Министерство коммерции Китая в заявлении, что опубликовано 2 апреля, призывает Соединенные Штаты отменить повышенные пошлины на сталь и алюминий, а также нормализовать торговлю между двумя государствами.

В заявлении китайская сторона выражает надежду на то, что Соединенные Штаты в ближайшее время отменят нарушающие правила Всемирной торговой организации меры для возвращения торговли продукцией между КНР и США в обычное, нормальное состояние. Китай считает, что сложившуюся ситуацию необходимо решить путем диалога.

Ранее сообщалось, что Китай решил со 2 апреля 2018 года ввести в отношении 128 импортируемых из Соединенных Штатов товаров пошлины в качестве ответных мер.  

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Автор: Анастасия Аои
#сша #экономика #политика #китай #вто #пошлины
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