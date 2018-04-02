Китай призвал США нормализовать двустороннюю торговлю

Министерство коммерции Китая в заявлении, что опубликовано 2 апреля, призывает Соединенные Штаты отменить повышенные пошлины на сталь и алюминий, а также нормализовать торговлю между двумя государствами.

В заявлении китайская сторона выражает надежду на то, что Соединенные Штаты в ближайшее время отменят нарушающие правила Всемирной торговой организации меры для возвращения торговли продукцией между КНР и США в обычное, нормальное состояние. Китай считает, что сложившуюся ситуацию необходимо решить путем диалога.

Ранее сообщалось, что Китай решил со 2 апреля 2018 года ввести в отношении 128 импортируемых из Соединенных Штатов товаров пошлины в качестве ответных мер.