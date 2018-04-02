Станция «Тяньгун-1» вошла в земную атмосферу над Тихим океаном

Китайская орбитальная станция «Тяньгун-1» вошла в атмосферу Земли. Об этом говорится в сообщении на сайте программы пилотируемых космических полетов КНР.

В понедельник около 8:15 космическая станция «Тяньгун-1» вернулась вошла в земную атмосферу над южной частью Тихого океана. Подчеркивается, что большая часть обломков сгорела при входе в атмосферу.

Согласно прогнозу Европейского космического агентства, в зону возможного падения обломков станции входят Португалия, Испания, Турция, Италия, Греция, республики Центральной Азии (кроме Казахстана), страны Центральной и Южной Америки, вся Африка, страны Азии, Океании, Австралия, а также южная часть российского Дагестана.