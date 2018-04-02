В Госдуме предлагают блокировать доступ к информации, порочащей честь

В Госдуме предложили блокировать доступ к информации в интернете, которая порочит честь, достоинство или деловую репутацию. Об этом сообщает газета «Известия».

Глава комитета по безопасности Госдумы Василий Пискарев и его заместители в своем законопроекте призывают повысить уровень исполнения решений по делам о защите чести и достоинства.

Замглавы комитета Анатолий Выборный в интервью газете отмечает, что все необходимые инструменты для блокировки данных уже есть в распоряжении Роскомнадзора. Так, для удаления экстремисткой информации достаточно обращения Генпрокуратуры. Депутат отметил, что в законопроекте речь идет исключительно об исполнении решения суда.