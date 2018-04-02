Срок на предоставление ключей шифрования Telegram подходит к концу

Роскомнадзор дал Telegram 15 дней, чтобы предоставить криптологические ключи шифрования. При невыполнении ведомство подаст в суд иск о запрете мессенджера в России.

Администрацию компании уведомили 20 марта. Создатель мессенджера Павел Дуров отказывается от выдачи ключей обосновывая это тем, что Telegram выступает за свободу и неприкосновенность личной жизни пользователей.

Летом прошлого года Telegram тоже находился на грани блокировки на российской территории. Тогда там отказались предоставить Роскомнадзору сведения для внесения в реестр организаторов распространения информации. В результате ее все-таки предоставили. На тот момент речь не шла о доступе к переписке пользователей.

Накануне представители Viber сообщили, что по техническим причинам тоже не могут предоставить ключи шифрования.

Операционный директор компании Майкл Шмилов рассказал, что проблема кроется в методе шифрования. Ключи не предоставят, так как их, фактически, нет. Криптологические ключи хранятся только в смартфонах конечных пользователей и не являются постоянными. Все, что компания может предоставить: с кем и в какое время общался какой-то пользователь.