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4:30   2 Апреля 2018
Россия
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Коллеги худрука «Театра.doc» Михаила Угарова сообщили о его смерти

Коллеги худрука «Театра.doc» Михаила Угарова сообщили о его смерти

Худруководитель, драматург и режиссер «Театра.doc» Михаил Угаров скончался, когда ему было 62 года. Об этом сообщили его коллеги Марина Разбежкина и Александр Галибин.

Он умер в российской столице. Коллеги сказали, что причиной стал неожиданный сердечный приступ. 

Угаров был выпускником Литературного института имени А. М. Горького. Участвовал в создании фестивалей «Новая пьеса» и «Любимовка», говорится в Коммерсант.ru.

Пять лет назад участвовал в телепроекте «Былое и Дума».

На его счету множество побед и наград. Он обладатель премии «Новое слово» и звания лауреата фестиваля «Новая драма». Получил спецприз жюри драматического театра национальной театральной премии «Золотая Маска» в 2010 году, а ранее его удостоили награды этого фестиваля в категории «приз зрительских симпатий».  

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Автор: Анастасия Аои
#россия #театр #общество #худрук #театр.doc #михаил угаров
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