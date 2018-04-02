Коллеги худрука «Театра.doc» Михаила Угарова сообщили о его смерти

Худруководитель, драматург и режиссер «Театра.doc» Михаил Угаров скончался, когда ему было 62 года. Об этом сообщили его коллеги Марина Разбежкина и Александр Галибин.

Он умер в российской столице. Коллеги сказали, что причиной стал неожиданный сердечный приступ.

Угаров был выпускником Литературного института имени А. М. Горького. Участвовал в создании фестивалей «Новая пьеса» и «Любимовка», говорится в Коммерсант.ru.

Пять лет назад участвовал в телепроекте «Былое и Дума».

На его счету множество побед и наград. Он обладатель премии «Новое слово» и звания лауреата фестиваля «Новая драма». Получил спецприз жюри драматического театра национальной театральной премии «Золотая Маска» в 2010 году, а ранее его удостоили награды этого фестиваля в категории «приз зрительских симпатий».