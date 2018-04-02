Жителей Флориды предупредили об опасности в связи с активностью аллигаторов

Во Флориде жителей города Сарасота предупредили об опасности проникновения аллигаторов в жилища. Об этом сообщает AP со ссылкой на полицию.

Подчеркивается, что предупреждение связано с повышенной активностью пресмыкающихся на фоне повышения температуры. На данный момент зафиксировано два случая попадания аллигаторов в дома жителей: в частности, рептилию обнаружили в бассейне одного из домов.

В полиции призвали соблюдать осторожность при отдыхе около водоемов, а также относится к аллигаторам с «осторожностью и уважением».