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Жителей Флориды предупредили об опасности в связи с активностью аллигаторов

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4:23   2 Апреля 2018
Весь мир
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Жителей Флориды предупредили об опасности в связи с активностью аллигаторов

Жителей Флориды предупредили об опасности в связи с активностью аллигаторов

Во Флориде жителей города Сарасота предупредили об опасности проникновения аллигаторов в жилища. Об этом сообщает AP со ссылкой на полицию.

Подчеркивается, что предупреждение связано с повышенной активностью пресмыкающихся на фоне повышения температуры. На данный момент зафиксировано два случая попадания аллигаторов в дома жителей: в частности, рептилию обнаружили в бассейне одного из домов.

В полиции призвали соблюдать осторожность при отдыхе около водоемов, а также относится к аллигаторам с «осторожностью и уважением».

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Автор: Олег Королев
#сша #флорида #аллигаторы
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