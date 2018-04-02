Краков стал самым недорогим городом для отдыха в Европе – СМИ

Финансовая компания Post Office Travel Money обнародовала перечень самых недорогих городов Европы для весеннего отдыха. Первым стал Краков.

При составлении перечня анализировали цены на всевозможные популярные среди туристов товары и услуги в 36 европейских городах. Произвели расчеты по средним затратам гостей Европы.

В результате оказалось, что дешевле всего отдыхать в Кракове (порядка 230 долларов). На втором месте по дешевизне – Вильнюс (примерно 232 доллара). Третий город – Рига (порядка 242 долларов) за выходные.

На шестом месте расположилась российская столица (около 280 долларов).

Отмечается, что в Европе дешевый вид отдыха – это туризм в странах Восточного континента.