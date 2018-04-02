Высота китайской орбитальной станции «Тяньгун-1» упала на 140 километров

Высота китайской орбитальной станции «Тяньгун-1» упала ниже 140 километров. Об этом сообщает программа пилотируемых космических полетов КНР.

По состоянию на 05:00 (00:00 мск) станция находилась на высоте 138,8 километров. При этом высота станции в ближайшей к Земле точки орбиты составляла 136 километров, в самой дальней точке - 141,6 километра. Угол наклона составил 42,7 градуса.

Предполагаемое время возврата в атмосферу - в промежутке между 8.11 и 9.33 (3.11 – 4.33 мск) понедельника.

Ранее Китай сообщил комитету ООН по использованию космического пространства в мирных целях, что станция упадет на Землю в понедельник с возможным отклонением в три дня.