Минобороны РФ успешно испытало в Казахстане новую противоракету

Новейшая ракета российской системы ПРО успешно испытана на полигоне Сары-Шаган в Казахстане. Об этом сообщает газета Минобороны РФ «Красная звезда».

Замкомандующего объединением противовоздушной и противоракетной обороны ВКС РФ генерал-майор Андрей Приходько сообщил, что противоракета успешно выполнила задачу и поразила условную цель в установленное время.

Система ПРО состоит на вооружении ВКС. Ее целью является защита Москвы от ограниченного ядерного удара межконтинентальными баллистическими ракетами или случайных пусков.