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 СМИ: В столице Латвии эвакуировали автовокзал

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3:45   2 Апреля 2018
Россия
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Военные ЮВО отрабатывают маневры на бронеавтомобилях «Тайфун»

Военные ЮВО отрабатывают маневры на бронеавтомобилях «Тайфун»

Спецназ Южного военного округа начал отрабатывать маневры на новых бронированных автомобилях «Тайфун».

Для военных организуют занятия на автодроме. Они отрабатывают в том числе и прохождение маршрута в колонне на максимальной скорости, сообщил глава пресс-службы ЮВО Вадим Астафьев.

«Тайфун» – защищенный автомобиль. Он способен выдержать взрыв мощностью до восьми килограммов тротила. Его оснастили пятью камерами. Они расположены так, что экипаж видит все происходящее вокруг. 

Бронеавтомобиль можно использовать для установки специального вооружения или оборудования. На его базе можно создать машины связи, пусковые средства БПЛА, мобильные артиллерийские системы, эвакуационные машины и многое другое.  

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Автор: Анастасия Аои
#россия #тайфун #бронеавтомобиль #юво #астафьев
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