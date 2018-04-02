Минобороны РФ: В Восточной Гуте в течение недели не ведется боевых действий

Глава Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-полковник Сергей Рудской рассказал о ситуации в Восточной Гуте. Об этом сообщает газета МО РФ «Красная звезда».

Как отмечается, в течение семи суток в регионе не ведется боевых действий. В заявлении подчеркивается, что основная часть ее территории находился под контролем правительства.

Рудской сообщил, что в освобожденных от незаконных вооруженных формирований районах сейчас налаживается мирная жизнь. В свои дома возвратились более сорока тысяч мирных жителей.

Ранее стало известно,что из сирийской Думы вывезена тысяча боевиков.