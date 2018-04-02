Илон Маск в шутку заявил о банкротстве компании Tesla

Глава компании Tesla Илон Маск в шутку заявил о ее банкротстве. Об этом он написал в Twitter.

Предприниматель сообщил, что Tesla «целиком и полностью обанкротилась», несмотря на «напряжённые попытки заработать денег на распродаже пасхальных яиц». Маск заявил, что его компания стала «настолько банкротом, что в это даже нельзя поверить».

Также он отметил, что существует множество «глав о банкротстве», и его компания собрала их все.

В сообщении говорится, что Илона нашли «около автомобиля Tesla Model 3», окруженного бутылками с «теслакилой». Твит был размещен 1 апреля.