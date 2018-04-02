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3:17   2 Апреля 2018
Россия
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Создание копии судна Петра I «Полтава» завершат через год

Создание копии судна Петра I «Полтава» завершат через год

Копию судна времен Петра I «Полтава» полностью достроят к началу следующего года.

Такую информацию сообщил главный строитель проекта Михаил Плеханов во время церемонии прикрепления последней части наружной обшивки исторического корабля.

Судно намерены спустить на воду в конце этой весны. Однако затем еще порядка восьми месяцев будут вести работы, в частности, по отделке корабля изнутри.

«Полтава» – представитель линейных кораблей. Его строительство завершили в 1712 году. На этапах создания макетов и строительстве участвовал Петр I. 

Строящуюся копию того судна превратят в музей. На сегодняшний день на верфь в Санкт-Петербурге, где он строится, тоже проводят экскурсии.

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Автор: Анастасия Аои
#россия #санкт-петербург #строительство #общество #полтава #петр первый #михаил плеханов
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