Создание копии судна Петра I «Полтава» завершат через год
Копию судна времен Петра I «Полтава» полностью достроят к началу следующего года.
Такую информацию сообщил главный строитель проекта Михаил Плеханов во время церемонии прикрепления последней части наружной обшивки исторического корабля.
Судно намерены спустить на воду в конце этой весны. Однако затем еще порядка восьми месяцев будут вести работы, в частности, по отделке корабля изнутри.
«Полтава» – представитель линейных кораблей. Его строительство завершили в 1712 году. На этапах создания макетов и строительстве участвовал Петр I.
Строящуюся копию того судна превратят в музей. На сегодняшний день на верфь в Санкт-Петербурге, где он строится, тоже проводят экскурсии.